Stadt unterstützt Einrichtung und will damit Ausbeutung bekämpfen. Kritik von Hurenverband

Kiffen, Nepp und schneller Sex: Amsterdam gilt als Sündenbabel. Großen Anteil an dem halbseidenen Image der niederländischen Hauptstadt hat der Rotlichtbezirk De Wallen, wo in den Wohnzimmerfenstern der Grachtenhäuschen Huren auf Freier warten. Für viele Touristen aus aller Welt gehört das Viertel zum unverzichtbaren Besichtigungsprogramm. Abends schieben sich die Besucher zu Tausenden an den rot beleuchteten Schaufenstern vorbei, gaffen, feixen, machen Selfies. Am schlimmsten sind die Gruppen betrunkener Junggesellen, die sich pöbelnd vor den Fenstern aufbauen. Ein entwürdigendes Schauspiel. »Die Frauen empfinden das als verletzend und einschüchternd«, twitterte kürzlich die Lokalpolitikerin Ariella Verheul von der linksliberalen Partei D66. Das Fotografieren sei außerdem ein Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte.

Der Stadtverwaltung ist das Treiben auf De Wallen und in den anliegenden Vierteln schon lange ein Dorn im Auge. Sie hat deshalb schon vor fa...