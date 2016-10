In Marokko wird heute ein neues Parlament gewählt – zu sagen hat aber nur der König

In Marokko kommt es manchmal auf die kleinen Symbole an. Zum Beispiel darauf, wem der König die Hand gibt. Am Mittwoch hatte Mohammed VI. das Kabinett zu sich in den Palast eingeladen, zum letzten Gespräch vor den Parlamentswahlen, die am heutigen Freitag in dem nordafrikanischen Land stattfinden. Alle Minister begrüßte Mohammed VI. per Handschlag – nur den Minister für Stadtentwicklung, Nabil Benabdallah, ließ er wie Piksieben stehen. Das berichtet die marokkanische Nachrichtenseite Medias 24.

Benabdallah ist nicht nur Minister, sondern auch der Generalsekretär der Partei für Fortschritt und Sozialismus (PPS). In dieser Eigenschaft griff er im Wahlkampf unlängst die Partei der Authentizität und Moderne (PAM) an, die in Marokko als die Lieblingspartei des Königs gilt. »Wir haben kein Problem mit der PAM, sondern mit der Person, die hinter ihr steht«, sagte Benabdallah. Gemeint war deren Gründer Fouad Ali El Himma. Der frühere Innenminister ist heute der en...