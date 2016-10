Frankreich: Neofaschistischer Bürgermeister will linke Hilfsorganisation aus Hayange vertreiben

In Frankreich konnte sich die neofaschistische Partei Front National (FN) bei den letzten Kommunalwahlen 2014 auch in einigen Gebieten etablieren, die durch das Verschwinden wichtiger Industriezweige in die Krise gestürzt worden waren. Hayange etwa, eine Gemeinde mit 15.000 Einwohnern im Nordosten Frankreichs unweit der Grenze zu Luxemburg, musste 2011 die Stillegung eines nahegelegenen Stahlwerks durch Arcelor Mittal verkraften.

Bürgermeister von Hayange ist seit 2014 Fabien Engelmann, ein ehemaliger linker Gewerkschafter, der 2010 zu den Neofaschisten wechselte. Nachdem er zunächst das Rathaus von unliebsamem Personal »gesäubert« hatte, will er nun den auch in der Region grassierenden Rassismus nutzen, um den Secours Populaire Français (SPF) zu vertreiben. Die in der heutigen Form 1945 gegründete Französische Volkshilfe, die aus der kommunistischen Internationalen Roten Hilfe hervorgegangen war, ist heute eine der größten karitativen Hilfs...