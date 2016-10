In wohl keiner anderen europäischen Stadt ist die Leidenschaft für Fußball dermaßen ausgeprägt wie in Neapel. Spieler werden in guten Zeiten wie Heilige verehrt, bei Treulosigkeit in die Hölle geschickt. »Ich kann nicht erklären, warum es so eine besonders starke Hingabe gibt, aber manchmal stellt man die Mannschaft einfach über alles andere im Leben. Egal, ob Söhne, Brüder oder Cousins, wir Neapolitaner sind alle Neapel-Fans«, erklärte der Betreiber des Fanblogs »Napoli Focus«, Raffaele Mazzone, einmal im Interview mit 11Freunde.

Mit welch spezieller Leidenschaft der »Calcio« in der am dichtesten besiedelten Stadt Europas zelebriert wird, einer von mafiösen Strukturen zerfressenen Stadt mit einer Jugendarbeitslosigkeit von beinahe 50 Prozent, zeigte zuletzt der Wechsel von Stürmerstar Gonzalo Higuaín zu Juventus Turin. Dass ihr Idol in der Sommerpause ausgerechnet in den verhassten Norden wechselte, war für die allermeisten einfach unverzeihlich. Nach Bek...