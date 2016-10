Spion oder Urlauber?

In Russland ist der Frankreich-Korrespondent der ukrainischen staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform, Roman Suschtschenko, unter Spionageverdacht festgenommen worden. Wie der russische Geheimdienst FSB am Wochenende bekanntgab, soll Suschtschenko in Wahrheit Oberst der ukrainischen Auslandsaufklärung sein und bei einem Besuch in Russland geheime Daten über die Ausbildung der neuen russischen Nationalgarde gesammelt haben. Einstweilen wurde er von einem Haftrichter zu einer Untersuchungshaft von zwei Monaten verurteilt; die Anklage lautet auf Spionage, ihm droht eine mehrjährige Inhaftierung.

Ukrinform erklärte, Suschtschenko sei auf Verwandtenbesuch in Moskau gewesen und habe zum Zeitpunkt seiner Festnahme Urlaub gehabt. Das Kiewer Verteidigungsministerium teilte mit, es könne die russischen Spionagevorwürfe gegen Suschtschenko »nicht bestätigen«, was auf der anderen Seite auch kein Dementi darstellt. Das ukrainische Außenministeriu...