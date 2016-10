Der Vorspann, mit dem es losging, behauptete: »Im Oktober 1994 verschwanden drei Studenten in den Wäldern von Burkittsville, Maryland, beim Dreh eines Dokumentarfilms. Ein Jahr später wurden ihre Filmaufnahmen gefunden.« »Blair Witch Project« (1999) begründete den Found-Footage-Horror. Sound und Bildqualität dieses angeblich aus Amateurmaterial bestehenden Gruselfilms waren ausgesucht mies. Mal war die Linse beschlagen, mal setzte die Kamera ganz aus. Vieles fühlte sich verdammt echt an damals.

Bei der Fortsetzung ist manches gleich und doch alles anders. Das fängt schon damit an, dass die Kids, die 2016 im bösen, dunklen Wald von Blair nach einer Hexe suchen, nicht bloß mit Camcordern bewaffnet sind, sondern auch mit Smartphones. Eine Drohne haben sie außerdem im Gepäck. All ihre Kameras sind ständig im Einsatz, die aufdringliche Regie springt hektisch zwischen den Perspektiven hin und her. Schwenks und Wackelei erzeugen jedoch nicht den Eindru...