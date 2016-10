Freiwillige Knechtschaft

In den »Jurassic Park«-Filmen von Steven Spielberg gibt es eine Sorte von Kleinsauriern, die von purer Mord- und Zerstörungslust getrieben erscheinen: die Raptoren (lat. Räuber). An diese fiesen Reptilien fühle ich mich erinnert, sobald ich die Vokabel »Disruption« (englisch ausgesprochen) vernehme. Die Bezeichnung hat allerdings mit Saurierforschung genausowenig zu tun wie mit gelungener Kinounterhaltung. Vielmehr ist sie ein Fahnenwort der Digitalwirtschaft, hinter dem sich Startup-Gründer, Manager und Investoren im Silicon Valley schon seit einiger Zeit versammeln. »Man murmelt sich die Parole verschwörerisch zu wie eine zurückkehrende Patrouille am Kontrollpunkt. Wenn jemand das Wort nicht kennt, weiß man sicher: Das ist jetzt der Gegner! Ausländer sollten Disruption am besten früh in Gespräche mit einflechten. Das stimmt die Einheimischen milde und signalisiert Kennerschaft«, schreibt Axel-Springer-Vizechef Christoph Keese in seinem 2014 erschienenen...