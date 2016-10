Der Kapitalismus lahmt. Darüber herrscht unter Ökonomen Einigkeit. Am Dienstag abend stellte der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen Economic Outlook 2016 vor. Im laufenden Jahr sollen 3,1 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen verkauft werden, 2017 3,4 Prozent. Das sei weniger als die Hälfte der durchschnittlichen Zuwachsraten in den vergangenen drei Jahrzehnten, heißt es in der Analyse.

Sechs Jahre nach der Finanzkrise stehe die globale Konjunktur weiterhin auf schwachen Füßen, was sich in hohen Arbeitslosenzahlen, stagnierenden Löhnen und wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheiten niederschlage. IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld erklärte: »Die langsame und unvollständige Erholung« habe in einigen Ländern die »Einkommensverteilung zugunsten der Großverdiener« verzerrt. »Das Wachstum ist schon zu lange zu niedrig und erreicht oft zu wenige.« Das Resultat sei eine »politische Bewegung, die die Globalisierung für a...