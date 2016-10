UKIP-Chefin tritt nach 18 Tagen zurück

Als Diane James am 16. September als frisch gewählte Vorsitzende der britischen rechtskonservativen UKIP-Partei vor die Presse trat, erklärte sie, sie habe kein politisches Programm, und man solle sie in 100 Tagen noch einmal fragen. Am späten Dienstag abend ist sie nach nur 18 Tagen von ihrem Posten zurückgetreten. Es bleibt eine Partei im Chaos und inmitten einer Identitätskrise.

Dabei hatte die britische »Unabhängigkeitspartei« (»UK Independence Party« ist der volle Name) mit der »Brexit«-Entscheidung diesen Sommer den ultimativen Sieg feiern können. Über zehn Jahre stand der damalige Parteichef Nigel Farage für die Forderung nach einem Austritt aus der EU. Dafür wurde er von Medien hofiert, konnte den regierenden Konservativen Mitglieder und Geldspender abspenstig machen und selbst in einigen Hochburgen der oppositionellen Labour-Partei zweistellige Wahlergebnisse einfahren.

Doch am Tag nach der Brexit-Entscheidung verkündete Farage seinen Rücktritt. Se...