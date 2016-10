PiS kriegt kalte Füße

Einen Erfolg haben die Demonstrationen von Zehntausenden Polinnen und Polen für sexuelle Selbstbestimmung vom Montag gehabt: Die Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) wird vorsichtiger. Äußeres Anzeichen ist, dass Außenminister Witold Waszczykowski für seine geringschätzigen Äußerungen über die Proteste und ihre Teilnehmerinnen zur Ordnung gerufen wurde. Ministerpräsidentin Beata Szydlo erklärte, die Worte Waszczykowskis über den »Hohn über das Leben«, den die Proteste dargestellt hätten, seien »seine private Meinung« und nicht die der Regierung. Wie die liberale Gazeta Wyborcza am Mittwoch berichtete, nahm sich die Fraktionsspitze der PiS am Dienstag diejenigen Abgeordneten zur Brust, die vor einigen Wochen entgegen der Weisung der Parteispitze ihrem »Gewissen« gefolgt waren und ein Bürgerprojekt zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts bereits in erster Lesung abgelehnt hatten. Solches disziplinlose Vorgehen sei »der direkte Weg zur Wahlnied...