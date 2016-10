Benchmarking, externes Controlling, interne Kommunikation – von Begriffen aus der neoliberalen Sprache von Unternehmensberatern wimmelt es in einem offenen Brief, den das »Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen« an den Senat, die Sozialbehörde und die Innenbehörde der Hansestadt geschrieben hat. Die Initiative, der mehr als 90 ehrenamtliche Helferinitiativen angehören, beklagt in dem Schreiben, das sie Ende September auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, ihre seit Monaten vorgebrachten Forderungen nach Einleitung von »Regulierungs- und Optimierungsvorhaben« seien nur mit »Vertröstungen und Abwiegeln« beantwortet worden.

Der offene Brief ist ein gutes Beispiel für die Ökonomisierung sozialer Arbeit, wie sie zum Beispiel im Bereich Kinder- und Jugendhilfe oder Drogenhilfe seit den 90er Jahren immer mehr um sich greift. So werden in dem Schreiben, das sich üb...