In die Zukunft mit Bulldozern?

In Belgrad formiert sich momentan eine neue Protestbewegung. Am Donnerstag abend haben laut Nachrichtenagentur Beta mehr als 10.000 Menschen nunmehr zum siebten Mal gegen das Bauprojekt »Beograd na Vodi« (Belgrad am Wasser) demonstriert. Der Widerstand gegen das Vorhaben an der Save nimmt nach dem Sommer wieder Fahrt auf. Im Frühjahr hatten sich mehr als 15.000 Menschen an den Protesten beteiligt.

Unweit des Hauptbahnhofes in Bara Venecija im Viertel Savamala will der Immobilienfirma Eagle Hills aus Abu Dhabi ein neues Wohngebiet mit Einkaufszentren, Hotels, Restaurants und 1,8 Millionen Quadratmetern Wohnfläche errichten. Die Kritiker des Projektes, die sich in der Initiative »Ne da(vi) mo Beograd« – ein Wortspiel aus »Wir geben Belgrad nicht her« bzw. »Wir lassen Belgrad nicht untergehen« – organisiert haben, halten die Pläne für überdimensioniert und die verantwortlichen Politiker für korrupt. »An ›Beograd na Vodi‹ stimmt so einiges nicht«, so die Journ...