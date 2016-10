Nach den US Open zieht der Profitennistross bekanntlich zu den großen Turnieren in Asien weiter. Das jüngste ist das in der chinesischen Industriestadt Wuhan. Das Turnier gibt es erst seit 2014, es ist das einzige WTA-Turnier seiner Größenordnung, ein sogenanntes »Premier Five« (900 Weltranglistenpunkte und gut eine halbe Million US-Dollar Preisgeld für die Siegerin), das nicht in irgendeiner Form an ein ATP-Turnier gekoppelt, sondern ein reines Damenturnier ist. Der Grund, warum die WTA kein exaktes Äquivalent zu den neun »Masters 1.000«-Turnieren der ATP hat, sondern innerhalb der prestigeträchtigsten Kategorie scheinbar völlig unnötig noch einmal zwischen »Premier Five« und »Premier Mandatory« (1.000 Weltranglistenpunkte, eine Million US Dollar) unterscheidet, ist letztlich denkbar einfach: Geld.

Es gibt nämlich kein gleiches Preisgeld für Männer und Frauen selbst im ziemlich »emanzipatorischen« Profitennis. Die Veranstalter der »Premier Five«-Turniere ...