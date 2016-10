Mehrzweckwaffe des Systems

Schwarzwälder Kirsch für Jörg Meuthen: Eine Torte streifte Ende August den Hinterkopf des Bundessprechers der Alternative für Deutschland (AfD), als er bei einer Veranstaltung in Hittfeld südlich von Hamburg sprach. Geworfen hatte sie ein junger Aktivist der Antifa. Eine vergleichsweise harmlose Aktion, aber nur eine von vielen.

Ein Blick in verschiedene Medien oder auf linksunten.indymedia.org zeigt, dass Angriffe auf Funktionäre und Gliederungen der AfD zugenommen haben – selbst wenn man in Rechnung stellt, dass das letztgenannte alternative Portal offen für Provokateure ist. Fast täglich wird irgendwo in Deutschland eine Veranstaltung der Partei blockiert, eine lokale AfD-Größe mit Details zur Person geoutet, ein Farbbeutel auf ein Büro der Partei geworfen oder das Auto eines AfD-Funktionärs abgefackelt.

Linke Aktivisten vor allem der Antifa haben sich die Bekämpfung der AfD auf die Fahnen geschrieben. Dafür werden sie von bürgerlichen Medien gern gescho...