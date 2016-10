Nachschlag: DDR-Dämonisierung

Am »Tag der Deutschen Einheit« durfte die Erinnerung daran nicht fehlen, wie furchtbar es in der DDR war. So gab es keinen gewöhnlichen Krimi, sondern das letzte TV-Drama mit dem im Juni verstorbenen Götz George, Darsteller des »Tatort«-Ermittlers Schimanski. Die Handlung führte in die frühere ...