In Berlin explodieren die Mieten. Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von der Partei Die Linke, wenn sie demnächst mit SPD und Grünen eine Landesregierung bildet?

Sie soll ihre Wahlversprechen halten und für Neubau zu bezahlbaren Preisen in nennenswertem Umfang sorgen. Gleichzeitig muss der Bestand der noch günstigen Unterkünfte geschützt werden. Das haben alle drei Parteien versprochen. Es fehlen in Berlin inzwischen 120.000 bezahlbare Wohnungen. Wir denken, dass jährlich mindestens 10.000 von Genossenschaften und städtischen Wohnungsbaugesellschaften gebaute Einheiten notwendig sind. Das ließe sich unter anderem mit dem Haushaltsüberschuss des Landes Berlin finanzieren. Dafür müsste allerdings mit dem Dogma der Schuldenrückzahlung gebrochen werden. Bei den derzeit niedrigen Zinsen ist es ohnehin absurd, Schulden abzutragen. Viel sinnvoller ist es, das Geld zu investieren.

10.000 neue Wohnungen jährlich ist angesichts des großen Bedarfs und des anhalte...