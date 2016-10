Eine große Mehrheit ist in der Bundesrepublik für eine umfassende Reform der Finanzierung der Gesundheitsversorgung. Das ergab eine von der IG Metall in Auftrag gegebene repräsentative Befragung, deren Ergebnisse die Gewerkschaft am Dienstag veröffentlichte. Zwei Drittel der mehr als 1.000 im August Befragten (68 Prozent) befürworteten gegenüber dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest die Einführung einer Bürgerversicherung, in die alle, auch Besserverdienende, Selbstständige und Beamte, verpflichtend einbezogen werden. Selbst Privatversicherte stimmten mit einer deutlichen Mehrheit von 62 Prozent dafür.

Drei Viertel der befragten wahlberechtigten Bundesbürger hielten es zudem für nicht gerechtfertigt, dass Beschäftigte einen höheren Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen als Unternehmer. 87 Prozent plädierten zugleich dafür, zum »Prinzip der paritätischen Finanzierung« zurückzukehren, das in Deutschland bis 2005 grundsätzlich galt. Seine...