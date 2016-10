Gefährliche Melange

Für kommenden Sonnabend haben rechte Hooligans einen Aufmarsch in der Ruhrgebietsmetropole Dortmund angekündigt. Unter dem fadenscheinigen Motto »Schicht im Schacht – gemeinsam gegen den Terror« ruft der Verein »Gemeinsam stark – Deutschland«, der sich eigenen Angaben zufolge der »Bewahrung der patriotischen Interessen der Bürger in Deutschland« verpflichtet sieht, zu Protesten auf. Ob diese stattfinden werden, wie die Organisatoren es sich wünschen, ist bisher noch fraglich. So hat der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange die »Versammlung in Form eines Aufzuges durch Teile der Dortmunder Innenstadt aus Sicherheitsgründen« nicht zugelassen, wie die Dortmunder Polizei in der vergangenen Woche erklärte. Statt dessen sei »dem Versammlungsanmelder eine Standkundgebung im näheren Umfeld des Hauptbahnhofs verfügt« worden, hieß es seitens des Präsidiums weiter. Die Rechten kündigten auf ihrer Internetseite an, die Entscheidung der Beamten »natürlich nicht so...