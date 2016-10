Die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) kehren vorerst nicht zum bewaffneten Kampf zurück. Das kündigte der oberste Comandante der Guerilla, Timoleón Jiménez, am Montag (Ortszeit) in Havanna an, nachdem bei einem Referendum am Sonntag in Kolumbien eine knappe Mehrheit gegen das zwischen den Aufständischen und der Regierung ausgehandelte Friedensabkommen votiert hatte. Das Referendum habe nur einen »politischen Effekt«, aber keine rechtliche Bedeutung, so Jiménez. Der am 26. September in Cartagena unterzeichnete Vertrag sei als Spezialabkommen im Rahmen der Genfer Konventionen beim Schweizer Bundesrat in Bern hinterlegt worden. »Das verleiht ihm nicht zu leugnende und unwiderrufbare juristische Wirksamkeit«, so der Comandante. Die Einheiten der FARC würden deshalb den mit der Regierung vereinbarten »endgültigen Waffenstillstand« weiterhin einhalten. Die Guerilla rief die sozialen Bewegungen des Landes auf, gegen den Krieg aktiv zu werden. »Der F...