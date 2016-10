Wer foult, der siegt

Es war ein gebrauchter Spieltag, der mit einem 1:1 der Kölner bei den Bayern zunächst eigentlich gut anfing, auch wenn die Bayern am Ende noch Glück hatten, weil Simon Zoller allein vor Manuel Neuer auftauchte, aber das Tor nicht traf. Zwar waren die Bayern mit 27:5 Torschüssen und 68 Prozent Ballbesitz haushoch überlegen, aber es kam wenig Effektives dabei heraus. Das alte Dilemma einer Spitzenmannschaft, die gegen eine leidenschaftlich verteidigende Elf nicht gut aussehen kann, obwohl sie in allen Belangen besser ist. Außer natürlich in der Foulstatistik, in der Köln mit 12:4 deutlich die Nase vorne hatte.

Immerhin ließen die Münchner Punkte, was den Dortmundern die Chance gegeben hätte, bis auf einen Punkt heranzukommen. Man hatte nach den rauschhaften Kantersiegen der letzten Wochen und dem sehr guten Auftritt gegen Real Madrid schon fast an die Unwiderstehlichkeit des Dortmunder Spiels geglaubt. Doch der BVB traf in den Leverkusenern, die bislang mage...