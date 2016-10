Trödeltheorien

Der Vater eines meiner Berliner Bekannten war Bauunternehmer und kaufte sich immer die teuersten Anzüge, z. B. von Brioni für 40.000 Euro. Neulich fand sein Sohn auf dem Flohmarkt an der Straße des 17. Juni einen Brioni-Anzug für 20 Euro. »Das ist der wahre Preis, was es beim Trödler kostet. Alles andere sind Phantasiepreise«, meinte er. Eine interessante These. Ich staunte neulich (alles nach 1989 ist für mich neulich), als ich auf dem Weg zum Treptower Hallenflohmarkt an der Arena auf einen kurdischen Händler stieß, der zwei rostige Wolfsfallen für zusammen 80 Euro anbot. Einen kurzen Moment überlegte ich, ob das ein guter Preis sei oder ob sie weniger wert waren. Immerhin sind unsere paar Wölfe in Ostdeutschland ganzjährig geschützt. Der arme Kurde war zwar bereit, mit dem Preis runterzugehen, gab jedoch zu bedenken, dass er sich die Wolfsfallen von seinen Onkel extra aus Anatolien hatte kommen lassen, nachdem er von einem Bauern im Oderbruch gehört ha...