26 Jahre Ungleichheit

Auch 26 Jahre nach dem Anschluss der DDR liegt Ostdeutschland beim Lohnniveau deutlich hinter den alten Bundesländern. Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in Ostdeutschland verdienten Ende 2015 durchschnittlich 2.449 Euro brutto im Monat, in Westdeutschland waren es 3.218 Euro. Noch immer pendeln auch wesentlich mehr Beschäftigte aus Ostdeutschland zum Arbeiten in die westlichen Bundesländer als umgekehrt. Auf diese Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit machte die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann anlässlic...