Der Clinton-Putsch

Es fällt schwer, sich an die Jahre der Clinton-Regierung zu erinnern, ohne von einer Welle der Erschöpfung erfasst zu werden. Trotz der rosigen Brille, durch die man gern alles Vergangene betrachtet, waren die Jahre von 1993 bis 2001, als Bill Clinton 42. Präsident der USA war, eine Zeit immenser Verluste, ständiger Sorge und gesellschaftlicher Veränderungen, deren Auswirkungen heute nur noch vage wahrgenommen werden. Wir müssen kritisch betrachten, was tatsächlich in dieser Zeit passiert ist, und nicht den Schleier des Vergessens darüber werfen, weil wir nur so die bittere Wahrheit erfahren, dass nicht jeder gesellschaftliche Wandel eine Veränderung zum Besseren ist.

Zur Clinton-Ära, also dem Aufstieg des Herrn Rechtsanwalts William Jefferson »Bill« Clinton an die Hebel der Macht, ist zu sagen, dass es unter ihm einen solchen Wandel gab, der keine Veränderung zum Besseren brachte. Und das geschah nicht aus Versehen, sondern es war geplant.

