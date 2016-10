Die Hamburger Polizei lässt schon jetzt mit Blick auf den G-20-Gipfel im Juli 2017 ihre Muskeln spielen. So jedenfalls wird in der linken Szene die mehrstündige Belagerung des Wohnprojekts »Plan B« an der Hafenstraße am Montag vergangener Woche interpretiert. »Das war eine Demonstration der Stärke«, sagte Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Bürgerschaft, gegenüber junge Welt. Schneider vermutet, dass die Polizei mit dem Einsatz auf den Brandanschlag am 23. September reagiert hat, bei dem zwei Privatautos des Polizeidirektors Enno Treumann vor dessen Haus angezündet wurden.

Bei einem Einsatz der »Taskforce Drogen«, die seit April auf St. Pauli, in St. Georg und im Schanzenviertel mit bis zu 80 Beamten Jagd auf mutmaßliche Kleindealer macht, waren am 26. September etwa 25 Afrikaner von der Hafenstraße und der benachbarten Balduintreppe in den Hinterhof des »Plan B« geflüchtet (jW berichtete). Die Polizei stellte sich vor...