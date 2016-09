Pol & Pott. Schoko-Erdnuss-Taler

»Die Ritter der Kokosnuss« (Großbritannien 1975) ist der erste Spielfilm der britischen Comedy-Gruppe Monthy Python. Früher, diesseits der 20, fand man das sehr lustig. Mit Erwachsenenaugen betrachtet, wirkt der ganze Film nicht mehr umwerfend. Aber verschiedene Einfälle und Szenen sind es immer noch. Es geht um König Artus (Graham Chapman), der im Jahre 932 durch Britannien reist, um edle Ritter für seine Tafelrunde zu gewinnen. Genauer betrachtet müsste er zwar einige Jahrhunderte früher unterwegs sein, aber egal, er ist ja nur eine Sagengestalt.

Dieser Artus reitet zu Fuß, hat also kein Pferd, tut nur so, als ob er auf einem sitzt. Ein Diener folgt ihm und schlägt dabei permanent zwei Kokosnüsse gegeneinander, so dass es sich wenigstens wie Reiten anhört. Blödsinniger kann man eigentlich nicht unterwegs sein. Die Ritter, die Artus folgen, reiten genauso. Dieser Gag wurde aus der Not geboren. Weil Monthy Python nicht sehr viel Geld für die Produktion ihr...