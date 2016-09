Odyssee im Waschsalon

Zwei dieser blauen Ikea-Taschen trug ich vollgepackt zum Waschsalon. Trotz der schwülen Hitze, die noch gegen Abend herrschte, trug ich das Zeug, musste es nicht etwa schleppen. Das will ich bloß eingangs erwähnt haben, so wie diesen Wintereinbruch mitten im Sommer in den Alpen, von dem man etwas im Wetterbericht aufgeschnappt hatte. Hier im Norden aber war es stickig und heiß.

Der Waschsalon nennt sich Waschtreff, zählt aber nicht zu diesen Salons, wo man sich trifft wie offenbar bei den Waschweibern an der Fössestraße – »Sie benötigen keine schmutzigen Wäsche, um uns zu besuchen« – und die auch als Cocktailbar und Bistro betrieben werden; gemütlich, geschmackvoll, bunt – welche Attribute auch immer da verwendet würden.

Wer trifft im Waschtreff wen? Vor diesem Juniabend habe ich mich hier geschätzte zweihundertmal aufgehalten und es noch nie erlebt, dass zwei einander Unbekannte in ein Gespräch geraten sind, das länger als drei Sätze dauerte. Nach einer Be...