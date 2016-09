Schwarzer Kanal: Sehnsucht nach Pulverdampf

Wer nach neuen Erkenntnissen in den Mitteilungen der niederländischen Staatsanwaltschaft vom Mittwoch zum Absturz der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine im Juli 2015 suchte, wurde enttäuscht. Das gaben auch seriöse westliche Portale wie etwa Stratfor zu, das sich an Profis und nicht an meinungsabsondernde Journalisten richtet. Zur Frage, wer das Flugzeug abgeschossen habe, gebe es keine neuen Erkenntnisse. Wenn die niederländischen Staatsanwälte sagen, sie hätten etwa 100 Verdächtige namhaft gemacht – ohne diese Namen freilich offenzulegen –, dann bedeutet das praktisch, dass sie nach wie vor sehr wenig wissen. 100 Positionen aus dem Moskauer Telefonbuch hätten es auch getan. Denn dummerweise verlangt der in Westeuropa noch nicht völlig abgeschaffte Rechtsstaat einen konkreten Tatnachweis. War also an dieser Pressekonferenz irgend etwas, das über aufgewärmte Frikadellen hinausging?

Das Problem, dass am Mittwoch nichts wirklich Neues verkündet...