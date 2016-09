Der Pariser Psychiater und Psychoanalytiker Serge Tisseron hat das Dilemma der repräsentativen Demokratie vor einigen Jahren in einem Beitrag für die Tageszeitung Libération aus seiner, wenn man so will, medizinischen Sicht beschrieben. Die Besten aus dem Volk wollten die politische Macht in der Regel nicht, bedauerte der Doktor, weshalb die übelsten Subjekte, die auf keinen Fall Macht haben sollten, sich diese aneignen könnten. Dazu durchaus passend, erklärt Tisseron in »Les Secrets de famille« (Familiengeheimnisse), einem seiner Hauptwerke, wie das konsequente Schweigen über unangenehme Familiengeschichten die Psyche von vielen Patienten und deren Kindern deformiert.

Die empirisch fundierten Erkenntnisse des Psychiaters lassen sich leicht auf Machtzirkel der von ihm analysierten Demokratie übertragen. Auch die sehen sich – insofern der sizilianischen Mafia ähnelnd – gerne als »Familien« und bezeichnen sich auch so. Ihre Geheimnisse werden selten gelüftet...