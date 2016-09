In Brüssel haben am Donnerstag nach Angaben der Veranstalter 70.000 Belgier gegen die rigorose Kürzungspolitik der Regierung demonstriert. Es ist die vierte Massenkundgebung, seitdem die Mitte-rechts-Regierung von Charles Michel im Oktober 2014 ins Amt gewählt worden ist. »Das ist die unsozialste, ungerechteste und unehrlichste Regierung in den letzten 30 Jahren«, rief Rudy De Leeuw, Vorsitzender der linken Gewerkschaft ABVV, den Demonstranten auf der Abschlusskundgebung zu. Er schloss einen Generalstreik nicht aus, sollte die Regierung ihre Politik weiterführen: »Wir haben die Idee eines landesweiten Streiks noch nicht begraben!«

Wie recht De Leeuw mit seiner Einschätzung hat, zeigte sich noch am selben Tag bei einem Blick auf die Website der Tageszeitung De Morgen. Die flämischen Nationalisten der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), der wichtigste Koalitionspartner von Ministerpräsident Michel, haben bei den gerade stattfindenden Verhandlungen über den Staat...