Man will keinem weh tun. Besonders nicht den Sozialdemokraten. Das ist ganz offensichtlich die Intention des Entwurfs eines Positionspapiers zur Bundestagswahl, der derzeit in der IG Metall für Kontroversen sorgt. Statt zugespitzter Forderungen finden sich darin eine Vielzahl kleinteiliger »Empfehlungen« und »Angebote an die Politik«. Motto: Alles kann, nichts muss.

Schon der Titel des 27seitigen Papiers ist bezeichnend: »Politik für alle – sicher, gerecht und selbstbestimmt«. Vom Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit keine Spur. Statt dessen wird deutlich, dass die IG-Metall-Spitze wie bisher auf ihre korporatistische Einbindung in den Politikbetrieb setzt. Deshalb steht in jedem der acht thematischen Abschnitte nicht nur, was »wir von der Politik brauchen«, sondern auch, was die IG Metall dazu beiträgt. Die Botschaft: die Gewerkschaft ist mit von der Partie, nicht Gegenpol, geschweige denn Kontrahent.

Gleich auf der ersten Seite des vom Fachbere...