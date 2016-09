Samuel Allardyce scheint kein Einzelfall zu sein. Nach der Entlassung von Englands Nationalteammanager wegen Beihilfe zur Umgehung von Transferbestimmungen sind im englischen Fußball auch Trainer und Funktionäre von Zweitligisten durch Enthüllungsvideos in Bedrängnis geraten. Die Queens Park Rangers haben gegen Trainer und Exstürmerstar Jerrel »Jimmy« Floyd Hasselbaink Untersuchungen eingeleitet, der FC Barnsley hat seinen Assistenzcoach Thomas Wright bis auf weiteres suspendiert, und beim ehemaligen Meister Leeds United muss sich Vereinsbesitzer Massimo Cellino gegen Vorwürfe zur Wehr setzen. Alle drei hatten in Gesprächen mit verdeckt arbeitenden Reportern des Daily Telegraph entweder unlautere Angebote für eine Zusammenarbeit gegen Honorare in bis zu mittlerer fünfstelliger Höhe angenommen oder Tips zur Aushebelung des Verbots von Dritteigentümerscha...