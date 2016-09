»Keep Me Singing« heißt das neue Album von Van »the Man« Morrison, der auf ewig zu den Großen gehören wird. Das steht fest seit der revolutionär frei assoziierenden Rockoper »Astral Weeks«, die er an drei Tagen des Jahres 1968 aufnahm. Greil Marcus bescheinigte diesem Album, »die Grenzen des Blues aufgehoben« zu haben, John Lee Hooker nannte Van Morrison weiterhin den »größten weißer Bluessänger«. Der 1945 in Belfast geborene Sohn eines Dockarbeiters und Sammlers alter Jazz- und Bluesplatten ließ einen Haufen Meisterwerke folgen: »Moondance«, »Tupelo Honey«, »Saint Dominic’s Preview«, »Veedon Fleece«, »Into The Music« – mehr als 35 Jahre alte Alben, und zu kreativen Höhenflügen setzt Van Morrison schon lange nicht mehr an. Er will nur noch singen, Sachen, die ihm gefallen. An Jazzstand...