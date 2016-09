Grundlegendes Merkmal: Kapitalismus

Am 8. November ist der 100. Geburtstag von Peter Weiss. Aus diesem Anlass gibt es in Berlin verschiedene Veranstaltungen, von denen das nach seinem Hauptwerk benannte Peter-Weiss-Festival »Ästhetik des Widerstands« im HAU (Theater Hebbel am Ufer) die umfangreichste ist. Es geht bis zum achten Oktober. Darin präsentiert die linke Philosophin Bini Adamczak die Reihe »Die Wiederkehr des europäischen Faschismus«, die sich mit der Analyse der erstarkten Rechten beschäftigt.

Zum Auftakt spricht am Samstag der bekannte israelische Politikprofessor Zeev Sternhell im HAU1 über das Thema »From Anti-Enlightenment to Fascism« (Von der Gegenaufklärung zum Faschismus). Sternhells ideengeschichtliche Betrachtung des historischen Faschismus ist innovativ, wenn auch nicht unproblematisch. Er beschreibt die faschistische Ideologie als eine Synthese aus einem radikalen Nationalismus und einer antimaterialistischen, antirationalen Revision des Marxismus.

Nun war der Ultranatio...