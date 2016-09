Wenn verkrustete Behörden versuchen, sich ein modernes Antlitz zu verleihen, und digital aktiv werden, ist das vorzeitige Scheitern oft eingepreist. Neuestes Beispiel: das Dortmunder Polizeipräsidium und das NRW-Innenministerium. Kübelweise Häme und Spott ergießen sich derzeit vor allem über die Ordnungshüter der Ruhrmetropole. Was war geschehen? Das Präsidium der seit Jahren als Neonazihochburg verschrienen Stadt hatte sich einen eigenen Account beim Mikrobloggingdienst Twitter zugelegt und sein Kürzel am Dienstag in »Polizei_nw_do« geändert. Während das »NW« im...