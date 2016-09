Für »Sozialismus« à la NATO

Der alte und neue Labour-Parteivorsitzende Jeremy Corbyn steht nicht nur für ein klares »Nein« zu weiterer Sparpolitik, sondern auch für die Ablehnung westlicher Interventionskriege, eine große Skepsis gegenüber dem NATO-Bündnis sowie die Gegnerschaft zum britischen Atomwaffenprogramm »Trident« und zu dessen geplanter Erneuerung.

Auf seiner Parteitagsrede in Liverpool am Mittwoch nachmittag entschuldigte er sich dafür, dass die Labour-Partei Großbritannien in den Irak-Krieg geführt habe. Dieser habe eine Zunahme von Terror und konfessionellen Konflikten weltweit zur Folge gehabt und sei eine Katastrophe gewesen, die sich nicht wiederholen dürfe.

Der große Teil des Saales feierte diese Bemerkung mit stehendem Beifall. Doch nicht alle waren Fans dieser Aussage. So blieben die Unterhausabgeordneten Andy Burnham und Angela Rayner sowie der Labour-Generalsekretär Iain McNicol demonstrativ sitzen. John McTernan, ein langjähriger parlamentarischer Mitarbeiter des ...