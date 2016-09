Der Berliner Landesverband der Partei Die Linke trifft sich am heutigen Freitag zu einem Parteitag, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen in der Hauptstadt zu beraten. Was erwarten Sie von der Linkspartei in einem etwaigen Senat?

Sie sollte die die Umwelt- und Energiepolitik nicht den Grünen überlassen. Linkspartei und Grüne stimmen in wesentlichen Fragen überein. Das betrifft unter anderem die Forderung nach einem Stadtwerk, nach Rekommunalisierung der Netze und nach einem Ausstieg aus der Kohle. Deshalb erwarten wir, dass die Linkspartei gemeinsam mit den Grünen die SPD in diesen Fragen vor sich her treibt. Darüber hinaus ist eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei auch für die Energieregion Berlin-Brandenburg spannend. Brandenburg wird »rot-rot« regiert, also könnte die Partei ihre Kontakte nutzen, damit der Ausstieg aus der Kohle auch im Umland vorankommt. Bisher hat sich in der gemeinsamen Landesplanung in dieser Frage...