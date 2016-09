Das Böse für das Gute

Bryan Cranston schlendert suchend über einen Friedhof. Er läuft von Grabstein zu Grabstein. Frank, Peter, Israel … Nein. Hier, das wäre doch was: Bob, Bob Musella. Cranston spielt den Antidrogenermittler Robert Mazur, der sich gerade eine neue Identität zulegt und bei der Namensauswahl von den Toten inspirieren lässt. Bob Musella – Gott hab ihn selig – wird sich bald, als Geldwäscher getarnt, an mexikanische Drogenbosse heranpirschen. Eigentlich an den kolumbianischen Drogenboss: Pablo Escobar.

Die als wahr verbürgte Geschichte des Undercoverermittlers Robert Mazur, der in den 1980er Jahren der Spur des Geldes folgt statt den Kleinkriminellen in den Straßen, ist feinstes Genrekino. Den Kinozuschauer erwarten Blowjobs im Schwarzlicht, sonnenbebrille Ganoven, die beim Hinsetzen ihre Waffe aus der Gesäßtasche nehmen wie andere ihren Schlüsselbund, und knisternde Schallplattenmusik. »The Infiltrator« spielt am Rande von Hahnenkämpfen, Hunderennbahnen und Swimm...