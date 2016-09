»Vater der israelischen Atombombe« tot

Der letzte große Politiker aus Israels Gründergeneration ist tot. Am Mittwoch starb der 93jährige Schimon Peres an den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er am 13. September erlitten hatte. Der 1923 im damaligen Polen, heute Belarus, Geborene war 1934 mit seiner Familie nach Palästina gekommen. Nahezu sein gesamtes erwachsenes Leben, fast 70 Jahre lang und damit länger als irgendein anderer israelischer Politiker, stand Peres im Dienst des zionistischen Staates. Schon früh wurde er mit verantwortungsvollen Aufgaben und leitenden Positionen betraut.

Anders als die meisten bedeutenden Vertreter der Gründergeneration war Peres niemals Frontsoldat. Er schloss sich zwar 1947 der Haganah, der Vorläuferin der israelischen Streitkräfte, an, wurde aber von Ministerpräsident David Ben-Gurion zu Beginn des ersten Krieges gegen eine Koalition arabischer Staaten 1948 zum Verantwortlichen für die Beschaffung von Waffen im Ausland ernannt. 1953 stieg er im Alter vo...