»Nur« die Inhalte fehlen

Zuletzt waren es schillernde Persönlichkeiten wie der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach und Reality-Show-Star Richard Lugner, die sich anschickten, als »Systemkritiker« an die Öffentlichkeit zu treten und die österreichische Politik so richtig umzukrempeln. Während diese Karriere der beiden Herren mittlerweile als gescheitert gilt, stellt sich nun ein neuer prominenter Kandidat in den Dienst der »Veränderung«: Der österreichische Kabarettist Roland Düringer hat am Mittwoch vergangener Woche eine Partei mit dem Namen »Meine Stimme gilt« gegründet.

Landesweite Bekanntheit erlangte er in den 1990er und 2000erJahren, als er mit seinem tief- wienerischen Dialekt und pöbelnden Humor die österreichische Kabarett- und Filmlandschaft mit prägte. In den letzten Jahren hat sich Düringer vom Humoristen zum brachialen Systemkritiker gewandelt. Eine Veränderung, die sich auch in seinen neuesten Programmen niedergeschlagen hat und viele seiner Fans vor die Frag...