Deutsche-Bank-Chef John Cryan verkündete am Mittwoch via Bild, dass sein Geldhaus nicht auf Staatshilfe angewiesen sei. »Ich habe die Bundeskanzlerin zu keinem Zeitpunkt um Hilfe gebeten. Ich habe auch nichts dergleichen angedeutet«, erklärte er. Auch die Frage einer Kapital­erhöhung stelle sich nicht. Zuvor hatte Die Zeit berichtet, dass das Bundesfinanzministerium bereits an einem Notfallplan für die kriselnde Bank feile. Am Montag war die Deutsche-Bank-Aktie auf ein Allzeittief gefallen. Eine Klage des US-Justizministeriums in Höhe von zwölf Milliarden Euro wegen illegaler Hypothekengeschäfte steht im Raum. Dabei beträgt der Börsenwert des Geldinstituts nur noch 15 Mil...