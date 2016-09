Einen wunderschönen guten Morgen! Wie jede Woche lief am Montag das argentinische Fußball-Analyse-Programm »La llave del gol« (Der Schlüssel zum Tor) auf Fox Sports über Amerikas Bildschirme. Freunde dieser Kolumne werden sich erinnern: In der Woche zuvor war der in Deutschland eher unbeliebte Lothar Matthäus in der Sendung zu Besuch gewesen. Er hat sich mit dem Auftritt viele Freunde in Argentinien gemacht, obwohl er als Freund von Maradona gilt, der in Argentinien kaum Freunde hat und deshalb seit Jahren in Dubai weilt. Die Deutschen seien ja gar nicht so unterkühlt, hieß es unisono in den silberländischen Medien von La Quiaca im Nordwesten bis runter zum Beagle-Kanal auf Feuerland, wo der Kreuzfahrtschiffhafen für die Antarktis liegt. Das eröffnet Matthäus ganz neue Karrierechancen.

Vorgestern war der Studiogast kein geringerer als César Luis Menotti, der Anfang November 78 wird, aber immer noch fit wie ein Turnschuh ist. 1978 führte er die argentinisch...