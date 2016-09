Bald könnte Uwe Detlef Jessen sein 80. Bühnenjubiläum feiern. Geboren in Wismar als Sohn der Schauspielerin Elli Jessen-Somann (die als Fernsehoma aus den 70ern bekannt sein könnte), stand Jessen mit sechs Jahren erstmals auf der Bühne. In Güstrow war das, in einem Dialektstück. Nach dem Schauspielstudium in Berlin-Schöneweide begann er 1954 – wie so viele andere Große – am Senftenberger Theater, das in diesen Wochen sein 70. Jubiläum begehen kann. Jessen wirkte dort Mitte der 60er Jahre auch als Oberspielleiter.

In den 80er Jahren war er spielender und inszenierender Schauspieldirektor am Volkstheater Rostock, ab 1993 bereicherte er eine Zeitlang das Hamburger Ohnsorg-Theater. Dazwischen lagen Jahre an Berliner Bühnen, in denen er auf Leinwand und Bildschirm auch einem breiteren Publikum zum Begriff wurde. Er prägte Charakterrollen, manchma...