Ihr Verein wurde bekannt, weil Sie vergangenes Jahr die Flüchtlinge vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, Lageso, in Berlin täglich mit Wasser, Lebensmitteln und Kleidung versorgt haben. Was machen Sie heute?

Wir verteilen immer noch Hygieneartikel und Kleidung. Wichtig ist uns dabei, dass die Menschen ihre Würde behalten. Wir wissen von vielen Geflüchteten, die zu uns kommen und um Hilfe bitten, dass die Versorgungssituation immer noch desolat ist. Ich kann nicht alle Unterbringungen beurteilen. Gerade in den mehr als 40 Turnhallen, die in Berlin immer noch belegt sind, gibt es am Anfang aber nur eine Zahnbürste und ein Duschgel. Nach einem Monat ist das natürlich alle. Vom geringen Taschengeld muss Wichtigeres gekauft werden: Monatskarte, Kleidung, Babynahrung. Da bleibt nicht viel übrig. Darüber hinaus versuchen wir, die Geflüchteten bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Wobei die gerade in Berlin sehr schwierig ist, nicht nur für sie, sondern...