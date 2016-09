Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat in ihrem in der Vorwoche vorgelegten Bericht »Bildung auf einen Blick« Deutschlands Hochschulen ein zwiespältiges Zeugnis ausgestellt. Einerseits lobt sie die gestiegenen Studierendenzahlen, hält andererseits aber die Finanzierung für nicht ausreichend. Teilen Sie diese Einschätzung?

Im Prinzip ja. Es ist bekannt, dass die Pro-Kopf-Ausgaben mit den deutlich gestiegenen Studierendenzahlen nicht Schritt halten konnten – das haben wir bereits vor zwei Jahren in einer Studie für die Konrad-Adenauer-Stiftung festgestellt.

Decken sich Ihre Zahlen mit denen der OECD?

Im wesentlichen ja, wobei die OECD ihre Zahlen in umgerechneten Kaufkraftparitäten und nicht in Wechselkursen ausdrückt. Nach unseren Befunden sind die Ausgaben je Studierenden zwischen 2000 und 2010 um 900 Euro von 9.600 auf 8.700 im Bundesdurchschnitt gesunken. Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern unterscheidet ...