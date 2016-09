Um reicher als Dagobert Duck zu werden, ist sein Gegenspieler Klaas Klever zu allem bereit. Er kooperiert mit den Panzerknackern und mit der Hexe Gundel Gaukeley. Bekanntlich ist Klaas Klever in Entenhausen tätig, nicht in Herzogenaurach. Dort amtiert Herbert Hainer noch bis zum 30. September als Vorstandsvorsitzender von Adidas. Zum Abschied hat der 62jährige Sport-Bild eine Vision verraten. Er könne sich durchaus vorstellen, dass analog zu anderen europäischen Fußball-Topligen das Saison-Eröffnungsspiel in China stattfinde. »Das könnte natürlich passieren. Wir sehen ja schon bei den US-Sportarten, dass der sogenannte Season Opener häufiger in einem anderen Land stattfindet. Warum also nicht?«....