Downie, Mongo – wie darf man das behinderte Kind nennen? »Eltern dürfen alles sagen«, meint Bjarne Mädel als Vater. Julia Jentsch spielt die Mutter des ungeborenen, schwerbehinderten Kindes. Die Eltern sind von der Diagnose zunächst geschockt, wollen das Baby dann aber trotzdem zur Welt bringen. Bis zum Gespräch mit dem Arzt: »Aufsägen, Herz abkühlen, stillegen.« Dem Kind steht eine Tortur bevor, seine Überlebenschancen sind gering.

Während der Vater noch das Gemeinsame beschwört – »Wir kriegen das hin!« –, reift in ihr schon der Entschluss, das Kind abzutreiben. Sie raucht fortwährend. Warum damit aufhören? Warum weiter Rücksicht auf das Ungeborene nehmen? Es ist dem Tod geweiht.

Regisseurin Anne Zohra Berrached berichtet in Interviews unermüdlich davon, dass sich rund 90 Prozent der Mütter in vergleichbaren Situationen gegen das Kind entscheiden. Sie selbst trieb vor einigen Jahren ab und hadert bis heute damit. Eine klare Haltung zum Thema hat ihr ...