Wehrsport mit Kindern

Das »Niederschlesische Feriendorf« am Quitzdorfer See bei Niesky nahe Bautzen war nach einem Bericht der Journalistin Andrea Röpke am Wochenende Schauplatz von Wehrsportübungen, an denen auch Kinder teilnahmen. Die neonazistische »Anti-Antifa«-Kameradschaft »Stream BZ« aus Bautzen habe das Fest unter dem Motto »Sport frei« beworben, heißt es in dem Artikel vom Montag auf dem Portal Blick nach rechts (bnr.de). »Hinter hohen Gitterzäunen sind Kinder und Jugendliche zu erkennen. Bei genauem Hinsehen ist erkennbar, dass sie schießen. Die Kids reichen zwei Gewehre herum, die aussehen wie Luftgewehre, eines braun, das andere schwarz. Sie legen abwechselnd an, auch ein kleines Mädchen ist darunter.« Ein offenbar hinter Büschen aufgenommenes Foto zeigt Kinder mit unkenntlich gemachten Gesichtern und Gegenständen, die wie Langwaffen aussehen. Die ge...