Wenn Volker Braun nach dem Ende der DDR als Autor fürs Theater weitgehend verstummte, war das nur konsequent. Zum einen wurden seine Stücke immer dichter – Textblöcke voller literaturgeschichtlicher Anspielungen, die ein Publikum allzusehr forderten und schließlich als Lyrik oder Prosa zur heimischen Lektüre geeigneter waren. Zum anderen hatte sich Braun, bei aller Opposition gegen seinen Staat, doch immer auf die Öffentlichkeit der DDR bezogen, und dieser Echoraum war ihm nun abhanden gekommen.

Dass das Berliner Ensemble am vergangenen Freitag ein neues Stück von ihm uraufführen konnte, deutet an, wie wichtig ihm in den zugespitzten Auseinandersetzungen der Gegenwart die öffentliche Wirkung ist. Der Titel der zwei großen, aufeinander bezogenen Szenen lautet »Die Griechen«. Braun versucht stets, in der Geschichte das Gegenwärtige und in der Gegenwart die Wirkung des Geschichtlichen zu finden, und wie häufig bei ihm hat dieser Titel zwei Dimensionen. Es geh...