Jubel der Woche: Lang, Schmutzler, Loewig

Der lange Schlaks Alexander Lang war einst kaum wegzudenken von Leinwand und Bildschirm. Nach der Hauptrolle im Losansky-Lustspiel »Hut ab, wenn du küsst« (1971) tauchte er 1972 als junger Kriminalist in »Leichensache Zernick« in die Berliner Nachkriegszeit ein. Er war der revolutionäre Feuerkopf Sasportas in der Anna-Seghers-Adap­tion »Das Licht auf dem Galgen« (1976). Seine aufsehenerregendste Rolle im Fernsehen war die des »Leutnant Yorck von Wartenburg« (1981), denn der Stoff von Stephan Hermlin brachte erstmals in dieser Konsequenz die Männer des 20. Juli 1944 auf DDR-Bildschirme. Und jeder kennt Lang aus dem Kultfilm »Solo Sunny« (1980) als Philosophen Ralph.

Als Regisseur am Deutschen Theater klopfte Alexander Lang Stücke gern auf Subtexte ab, zertrümm...