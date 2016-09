Gefahr von Scheinkonkurrenz

Die Monopolkommission sieht den Einfluss von Fonds und anderen institutionellen Anlegern auf die deutsche Wirtschaft mit zunehmender Sorge. »Die Investoren muss man im Auge behalten«, sagte Kommissionschef Achim Wambach am Dienstag in Berlin. Großanleger wie der US-Vermögensverwalter Blackrock oder der norwegische Staatsfonds seien an zahlreichen deutschen Unternehmen beteiligt, die teilweise untereinander in Konkurrenz stünden. Besonders ausgeprägt sei dies im Bereich der Herstellung von Computern sowie optischer und elektronischer Ausrüstung, ebenso im Maschinen- und Fahrzeugbau.

»Das birgt die Gefahr, dass der Wettbewerb behindert werden kann«, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Expertengremiums, das die Bundesregierung in Fragen der Wettbewerbspolitik berät. Es gebe bereits erste Hinweise auf wettbewerbsverzerrenden Effekte. Wambach regte an, auch bei der gepl...